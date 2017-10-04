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Путин в Москве примет участие в энергофоруме

Экономика и бизнес
4 октября, 0:18 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

На полях форума президент России проведет встречу с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя". На полях форума, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, глава государства встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и обсудит с ним вопросы двустороннего партнерства.

На площадке столичного Манежа Путин примет участие в пленарном заседании "Российской энергетической недели", которая проходит с 3 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге. Повестка форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.

В рамках официальной программы форума состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.

В этот же день на полях форума состоится встреча Путина с президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, который посетит Москву с рабочим визитом. В ходе беседы планируется обсудить вопросы развития стратегического партнерства двух стран в различных областях. Лидеры также обменяются мнениями по актуальной международной и региональной проблематике, уточняли в Кремле.

Кроме того, как ожидается, российский лидер 4 октября выступит на торжественном вечере, посвященном 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

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