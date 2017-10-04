Медведев откроет на ВДНХ агропромышленную выставку "Золотая осень"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду примет участие в церемонии открытия агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017". Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Золотая осень" проводится ежегодно по распоряжению кабмина, выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Премьер-министр РФ традиционно выступает на открытии экспозиции. В этом году выставка будет размещена в павильонах и на открытых площадках ВДНХ с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной недели. В ней примут участие около 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов России и 16 зарубежных стран.

Как говорится в сообщении кабмина, на выставке будут продемонстрированы крупные инвестиционные проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации. "В выставке примут участие российские и зарубежные поставщики и производители оборудования для ферм, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и инструментов. Также будут представлены компании, производящие удобрения, средства защиты растений и другую продукцию, необходимую для внедрения современных технологий производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства", - сообщили в пресс-службе.

В рамках деловой программы выставки запланировано более 40 мероприятий.

Поддержка сельского хозяйства

По данным Минсельхоза РФ, по итогам 2017 года в стране может быть собрано более 127 млн т зерна, что превысит рекордные показатели советских времен. На заседании правительства в минувший четверг Медведев, отметив успешные результаты уборочной кампании, констатировал, что отдача от вложенных в сельское хозяйство колоссальных средств имеется. Он напомнил, что в этом году на реализацию государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции было направлено 242 млрд руб., а на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с правительством было принято решение нарастить поддержку аграриев на 20 млрд руб. на ближайшие три года. При этом глава кабмина призвал найти баланс между экспортным потенциалом РФ и потреблением зерна на внутреннем рынке "даже при наличии таких очень значительных урожаев".

На встрече с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом во вторник Медведев указал на важность "сохранить и грамотно распорядиться" урожаем и подчеркнул, что эту тему, в частности, он планирует обсудить 4 октября на выставке "Золотая осень".