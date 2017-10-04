Медведев откроет на ВДНХ агропромышленную выставку "Золотая осень"

"Эдмонтон" отправил российского форварда Слепышева в АХЛСпорт 4 октября, 0:47
В Стокгольме назовут имя лауреата Нобелевской премии по химии 2017 годаНаука 4 октября, 0:45
Каталония объявит о независимости в течение нескольких днейМеждународная панорама 4 октября, 0:34
Лавров: Москва остается главным партнером центральноазиатских государств в военной сфереПолитика 4 октября, 0:23
Чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в расширенном составе из 31 клубаСпорт 4 октября, 0:09
СМИ: Кронке сделал Усманову предложение о покупке акций ФК "Арсенал" на сумму €592 млнСпорт 3 октября, 23:33
Александр Медведев: игроки СКА показывают хоккей, на который приятно смотретьСпорт 3 октября, 23:13
Хоккеист ЦСКА Ничушкин заявил, что недоволен своей результативностью в чемпионате КХЛСпорт 3 октября, 23:03
Срок восстановления хоккеиста ЦСКА Шалунова станет известен после осмотра врачейСпорт 3 октября, 22:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду примет участие в церемонии открытия агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017". Об этом сообщила пресс-служба правительства.
"Золотая осень" проводится ежегодно по распоряжению кабмина, выставка приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Премьер-министр РФ традиционно выступает на открытии экспозиции. В этом году выставка будет размещена в павильонах и на открытых площадках ВДНХ с 4 по 7 октября в рамках Российской агропромышленной недели. В ней примут участие около 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов России и 16 зарубежных стран.
Как говорится в сообщении кабмина, на выставке будут продемонстрированы крупные инвестиционные проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения для агропромышленного комплекса, проекты развития сельских территорий и сельскохозяйственной кооперации. "В выставке примут участие российские и зарубежные поставщики и производители оборудования для ферм, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и инструментов. Также будут представлены компании, производящие удобрения, средства защиты растений и другую продукцию, необходимую для внедрения современных технологий производства, хранения и первичной переработки продукции растениеводства", - сообщили в пресс-службе.
В рамках деловой программы выставки запланировано более 40 мероприятий.
По данным Минсельхоза РФ, по итогам 2017 года в стране может быть собрано более 127 млн т зерна, что превысит рекордные показатели советских времен. На заседании правительства в минувший четверг Медведев, отметив успешные результаты уборочной кампании, констатировал, что отдача от вложенных в сельское хозяйство колоссальных средств имеется. Он напомнил, что в этом году на реализацию государственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции было направлено 242 млрд руб., а на недавнем совещании президента РФ Владимира Путина с правительством было принято решение нарастить поддержку аграриев на 20 млрд руб. на ближайшие три года. При этом глава кабмина призвал найти баланс между экспортным потенциалом РФ и потреблением зерна на внутреннем рынке "даже при наличии таких очень значительных урожаев".
На встрече с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом во вторник Медведев указал на важность "сохранить и грамотно распорядиться" урожаем и подчеркнул, что эту тему, в частности, он планирует обсудить 4 октября на выставке "Золотая осень".