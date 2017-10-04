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РФПИ: саудовский фонд может инвестировать в строительство дублера Кутузовского проспекта

Экономика и бизнес
4 октября, 1:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund планирует войти в капитал "Объединенного транспортного концессионного холдинга", созданного РФПИ и компанией "Лидер"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) прорабатывает возможность участия в строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве и линий легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге, говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Саудовский фонд планирует войти в капитал "Объединенного транспортного концессионного холдинга", созданного РФПИ и компанией "Лидер", управляющей активами крупнейшего в России негосударственного пенсионного фонда "Газфонд", для инвестиций в инфраструктурные проекты на основе государственно-частного партнерства.

Согласно заявлению РФПИ, стороны объявят об условиях сделки по участию в капитале холдинга в ходе визита в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, который начинается 4 октября. Соглашение о вхождении фонда в капитал холдинга стороны планируют подписать 5 октября.

РФПИ заявил, что в капитал холдинга также планируют войти и другие ближневосточные партнеры РФПИ. Холдинг планирует участвовать в строительстве и эксплуатации дублера Кутузовского проспекта и линий легкого трамвая. Кроме этого холдинг рассматривает участие в эксплуатации существующего платного участка автомобильной трассы в обход Одинцова.

РФПИ и PIF подписали в 2015 году соглашение о создании совместного фонда объемом в $10 млрд, который уже инвестировал в проекты в сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктурном строительстве и нефтегазовом секторе.

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Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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