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В Yahoo заявили, что хакерская атака 2013 года затронула 3 млрд аккаунтов

Экономика и бизнес
4 октября, 1:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Украденные данные включали имена пользователей, их адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Хакерская атака на системы сервисов Yahoo в 2013 году затронула все существовавшие на тот момент 3 млрд учетных записей пользователей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении этой американской компании.

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"Основываясь на анализе информации, проведенном совместно со сторонними экспертами в области кибербезопасности, Yahoo установила, что все аккаунты, которые существовали на момент августа 2013 года, были, скорее всего, затронуты [хакерской атакой]", - говорится в заявлении компании, которое приводит телеканал CNBC. По его данным, речь идет о 3 млрд аккаунтов.

В Yahoo напомнили, что компания предприняла все необходимые действия, направленные на защиту учетных записей. Также она обратилась к пользователям с просьбой сменить пароли от своих аккаунтов.

В сентябре прошлого года Yahoo сообщила, что компании стало известно о взломе более 500 млн ее аккаунтов, который произошел еще в 2014 году. Украденные данные включали имена пользователей, их адреса электронной почты, пароли и другую личную информацию. При этом в компании отметили, что хакерам, судя по всему, не удалось похитить сведения о платежных картах или другие банковские данные.

В декабре прошлого года Yahoo после проведения анализа выяснила, что в августе 2013 года компания подверглась еще одному взлому, который, согласно первоначальной информации, привел к краже данных с более чем 1 млрд учетных записей. В Yahoo подчеркнули, что компания сотрудничает с правоохранительными органами, занимающимися расследованиями обоих случаев взлома, которые, по имеющимся данным, не связаны друг с другом.

Yahoo - американская компания со штаб-квартирой в городе Саннивейл (штат Калифорния), специализирующаяся на проектах и услугах в интернете. Владеет поисковой системой с одноименным названием, также предоставляет услуги электронной почты. Сейчас Yahoo принадлежит компании Oath, являющейся подразделением телекоммуникационной корпорации Verizon.

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