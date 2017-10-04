"Известия": Роскомнадзор к ноябрю вдвое сократит список запрещенных сайтов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор планирует к ноябрю в два раза сократить список единого реестра запрещенных сайтов. Из него будут удалены повторяющиеся ресурсы, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Дениса Пальцина.

"Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей", - заявил Пальцин.

Причина удаления ресурсов связана с ограниченным объемом памяти единого реестра. Как отмечает представитель ведомства, всего в реестр можно внести примерно 1 млн записей.

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", реестр запрещенных сайтов (в который включаются сайты, содержащие запрещенную к распространению в РФ информацию) ведет Роскомнадзор. В течение суток с момента внесения того или иного сайта в реестр операторы должны ограничить доступ к нему.