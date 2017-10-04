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Bloomberg: телеканал RT убран из сервиса Google Preferred

Экономика и бизнес
4 октября, 2:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, октября. /ТАСС

Как отмечает агентство, удаление канала из сервиса произошло на фоне проводимых в Конгрессе разбирательств по поводу приписываемых РФ попыток оказать влияние на американские выборы

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Телеканал RT исключен из сервиса Google Preferred, с помощью которого американская корпорация Google продает рекламодателям пакеты самых популярных каналов своего видеохостинга YouTube. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

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По его данным, ранее канал RT на Youtube, который насчитывает более 2 млн подписчиков, являлся частью сервиса Google Preferred. Однако после недавнего обновления RT был из него убран.

Как отмечает агентство, удаление RT из указанного сервиса, нацеленного на рекламодателей, произошло на фоне проводимых в Конгрессе США разбирательств по поводу приписываемых РФ попыток оказать влияние на американские выборы прошлого года с помощью социальных сетей и прочих цифровых платформ. В Googlе пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее представители RT сообщали, что власти США требуют от обслуживающей американское отделение телеканала компании зарегистрироваться в качестве иноагента.

В июне этого года конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэттью Гаец внесли законопроект, который может предоставить минюсту США расширенные полномочия по выявлению субъектов, пытающихся, по мнению американских властей, влиять на политические процессы в стране. Данная инициатива предусматривает изменение закона "О регистрации иностранных агентов". По мнению конгрессменов, телеканал RT якобы воспользовался лазейкой в этом законе, чтобы оказывать влияние на ход предвыборной кампании в США.

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