"Известия": Минсельхоз с 1 декабря предлагает ограничить импорт мясокостной муки

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает ограничить с 1 декабря импорт мясокостной муки в связи ростом производства мясной продукции в России. Об этом в среду сообщил глава ведомства Александр Ткачев в интервью газете "Известия".
"Мы предлагаем с 1 декабря полностью ограничить импорт этой продукции из санкционных стран. За последние 10 лет в России кратно выросли объемы производства мясной продукции, прежде всего свинины и мяса птицы, а благодаря развитию глубокой переработки выросли и объемы производства мясокостной муки", - сказал он.
Ткачев подчеркнул, что на данный момент Россия производит около 370 тыс. т мясокостной муки, что составляет 82% от общего объема потребления.
"В случае необходимости поставки можно будет осуществлять из стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, на которую и сейчас приходится треть импорта", - добавил Ткачев.