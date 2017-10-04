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"Известия": Минсельхоз с 1 декабря предлагает ограничить импорт мясокостной муки

Экономика и бизнес
4 октября, 2:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам Алекандра Ткачева, на данный момент Россия производит 82% от общего объема потребления мясокостной муки

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Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает ограничить с 1 декабря импорт мясокостной муки в связи ростом производства мясной продукции в России. Об этом в среду сообщил глава ведомства Александр Ткачев в интервью газете "Известия".

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"Мы предлагаем с 1 декабря полностью ограничить импорт этой продукции из санкционных стран. За последние 10 лет в России кратно выросли объемы производства мясной продукции, прежде всего свинины и мяса птицы, а благодаря развитию глубокой переработки выросли и объемы производства мясокостной муки", - сказал он.

Ткачев подчеркнул, что на данный момент Россия производит около 370 тыс. т мясокостной муки, что составляет 82% от общего объема потребления.

"В случае необходимости поставки можно будет осуществлять из стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, на которую и сейчас приходится треть импорта", - добавил Ткачев.

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Ткачев, Александр Николаевич Орешкин, Максим Станиславович Дворкович, Аркадий Владимирович
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