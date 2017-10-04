"Известия": Минсельхоз с 1 декабря предлагает ограничить импорт мясокостной муки

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает ограничить с 1 декабря импорт мясокостной муки в связи ростом производства мясной продукции в России. Об этом в среду сообщил глава ведомства Александр Ткачев в интервью газете "Известия".

"Мы предлагаем с 1 декабря полностью ограничить импорт этой продукции из санкционных стран. За последние 10 лет в России кратно выросли объемы производства мясной продукции, прежде всего свинины и мяса птицы, а благодаря развитию глубокой переработки выросли и объемы производства мясокостной муки", - сказал он.

Ткачев подчеркнул, что на данный момент Россия производит около 370 тыс. т мясокостной муки, что составляет 82% от общего объема потребления.

"В случае необходимости поставки можно будет осуществлять из стран ЕАЭС, в том числе Беларуси, на которую и сейчас приходится треть импорта", - добавил Ткачев.