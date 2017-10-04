"Известия": "Платон" и "ЭРА-ГЛОНАСС" создадут национальную платформу в сфере транспорта

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания-оператор "Платона" "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) и система "ЭРА-ГЛОНАСС" планируют разработать национальную цифровую платформу в сфере транспорта на основе создаваемого совместного предприятия. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на генерального директора АО "ГЛОНАСС" Андрей Жерегеля.
"У наших компаний есть понимание и желание двигаться в направлении развития проектов в сфере транспортной телематики и создания сервисной цифровой платформы. Поэтому мы хотим совместно начать работать на этом рынке", - заявил Жерегеля.
По его словам, совместное предприятие, которое планируется создать до ноября 2017 года, может получить название "ГЛОНАСС-ТМ", при этом 75% компании будет принадлежать РТИТС, 25% - АО "ГЛОНАСС".
Представитель РТИТС подтвердил изданию проработку вопроса о создании предприятия.
"ЭРА-ГЛОНАСС" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия.
ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" - компания-оператор системы "Платон". РТИТС в равных долях принадлежит ООО "РТ-инвест" "Ростеха" и предпринимателю Игорю Ротенбергу.