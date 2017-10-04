В проекты AirCity на территории Хабаровского аэропорта планируется вложить 4 млрд рублей

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Проекты строительства гостинично-делового и выставочного комплексов AirCity в Хабаровском аэропорту на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" потребуют 4 млрд рублей вложений. Об этом в среду сообщило Минвостокразвития РФ.

"Благодаря удобному географическому положению Хабаровска и близости аэропорта к центру города осуществление проекта AirCity обеспечит превращение аэропорта Хабаровск в важнейший транспортно-логистический и экономический центр активности Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Объем инвестиций, необходимый для строительства гостинично-делового и выставочного комплекса в AirCity, составит 4 млрд рублей", - цитируются в сообщении слова первого заместителя исполнительного директора ОАО "Хабаровский Аэропорт" Эльвиры Ванюшкиной.

Планируется, что в выставочном комплексе будут проходить наиболее значимые выставочные мероприятия регионального, федерального и международного масштаба. В перспективе Aircity может стать площадкой для проведения Российско-Китайского ЭКСПО. Концепция AirCity на площадке "Аэропорт" в ТОР "Хабаровск" предусматривает строительство современных гостинично-делового, выставочного и торгово- развлекательного комплексов, а также бизнес-парка на прилегающей к международному аэропорту территории.

Гостинично-деловой комплекс будет соответствовать категории 3*-3*+ в международной классификации гостиничной деятельности. Общая площадь объекта составит 11500 кв метров, гостиничный фонд - 204 номера. Объем инвестиций - 2 млрд рублей. Срок реализации проекта 2017 - 2019 гг.

Выставочный комплекс станет первым на Дальнем Востоке специализированным, построенным по международным стандартам выставочной деятельности. Его площадь составит 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций - 2 млрд рублей.

"На сегодняшний день разработаны технико-экономическое обоснование и концепция объектов AirCity, подготовлена проектно-сметная документация. Проект гостинично-делового комплекса прошел госэкспертизу", - говорится в сообщении.

Направления развития Хабаровского аэропорта

Программа развития Хабаровского аэропорта включает три направления. Первое - реконструкция аэродромного комплекса аэропорта "Новый". Она реализуется по ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", подпрограмма "Гражданская авиация". Объем бюджетного финансирования - 8,2 млрд руб.

Проектом предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы №1 и примыкающих рулежных дорожек, устройство светосигнального оборудования, реконструкция перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, строительство очистных сооружений, двух новых аварийно-спасательных станций, строительство объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и ряд других работ. По оценке руководителя пресс-службы аэропорта, строительные работы на аэродроме выполнены на 60%. Планируемое окончание строительства - начало 2019 года, ввод терминала в эксплуатацию - июль 2019 года.

Второе и третье направления развития аэропорта - частные инвестиционные проекты ОАО "Хабаровский аэропорт", куда входят развитие аэропортовой инфраструктуры, в том числе строительство нового пассажирского терминала внутренних линий пропускной способностью 3 млн человек в год с инвестициями 4,5 млрд рублей, расширение международного терминала с инвестициями 300 млн рублей.

Строительство начнется параллельно

На месте строительства нового терминала на этой неделе завершатся работы по демонтажу аэровокзала советской постройки, который принимал авиапассажиров с 1965 по 1992 год. Его пропускная способность была 700 человек в час. Об этом ТАСС рассказала представитель воздушной гавани Марина Кравченко.

Строительство нового аэровокзала будет осуществляться с участием японских инвестиций консорциума во главе с "Соджитц". Резидентом ТОР выступает Международный аэропорт Хабаровск - дочерняя компания Хабаровского аэропорта. В мае 2017 года проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы, разрешение на строительство получено от Росавиации.

Параллельно ведутся работы по реконструкции действующего международного терминала аэропорта, который в результате увеличится с 5,2 тыс. кв. метров до 8,2 тыс. кв. метров, а пропускная способность - до 500 пассажиров в час. Объем инвестиций - 300 млн рублей, срок реконструкции и строительства - конец 2018 года. Документы проекта направлены на госэкпертизу.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Акционеры - АО "Кварц-Инвест", Panadero Investments Ltd. и корпорация "Международный аэропорт Инчхон".