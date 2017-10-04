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Цех по ремонту локомотивов в Комсомольске сможет обслужить до 3,6 тыс. тепловозов в год

Экономика и бизнес
4 октября, 4:32 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 4, октября. /ТАСС

Планируется, что сервис усовершенствует технологию вождения поездов по всему Восточному участку Байкало-Амурской магистрали

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ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Новый сервисный цех по обслуживанию локомотивов открылся в среду в Комсомольске-на-Амуре, он сможет ремонтировать до 3,6 тыс. тепловозов для БАМа в год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"В Комсомольске-на-Амуре завершился второй этап реконструкции пункта технического обслуживания локомотивов. В рамках проекта построен крупный цех и возведено административно-бытовое здание. После выхода на полную мощность, пункт сможет обслуживать до 3600 тепловозных секций в год", - рассказала представитель магистрали Инна Пепеляева.

В новом цеху будет производиться текущий ремонт локомотивов и обточка их колесных пар. Как отметили в пресс-службе со ссылкой на специалистов дирекции тяги ДВЖД, такой сервис позволит усовершенствовать технологию вождения поездов по всему Восточному участку Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

По словам Пепеляевой, ежегодные расходы на обслуживание локомотивов после открытия цеха снизятся на 56,6 млн рублей. Общий же экономический эффект с учетом первого этапа реконструкции на ДВЖД оценивается почти в 100 млн рублей ежегодно.

Всего на развитие Дальневосточной железной дороги в 2017 году планировалось направить 47,6 млрд рублей, что на 7,7 млрд рублей больше, чем в 2016 году. Инвестиционная программа предусматривала проведение работ на 521 объекте. В эксплуатацию будут введены 18 станций и разъездов (11 после модернизации, 7 - абсолютно новых), вторые пути на двух перегонах, 24 искусственных сооружения после реконструкции, 27 новых объектов электроснабжения, пункты технического обслуживания локомотивов в Комсомольске-на-Амуре и Уссурийске и др.

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