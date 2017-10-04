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Трамп: долг Пуэрто-Рико придется списать

Экономика и бизнес
4 октября, 5:44 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, октября. /ТАСС

По данным агентства Moody's, ущерб, нанесенный острову ураганом, может достигать $95 млрд при внешнем долге в $72 млрд

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ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что крупным финансовым организациям придется списать долги пострадавшего от урагана "Мария" Пуэрто-Рико.

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"Они должны много денег вашим друзьям на Уолл-стрит, и нам придется списать это. Вам следует сказать [этому долгу] "до свидания". Не знаю, был ли это [банк] Goldman Sachs, но кто бы это ни был, вы можете с ним попрощаться", - сказал американский лидер во вторник в интервью телеканалу Fox News, которое было записано по пути Трампа на остров.

По данным аналитического агентства Moody's Analytics, ущерб, нанесенный Пуэрто-Рико ураганом "Мария", может составить до $95 млрд при внешнем долге в $72 млрд. В результате удара стихии, практически весь остров с населением около 3,4 млн человек оказался обесточен, и в некоторых его районах, по прогнозам специалистов, подача энергии не будет возобновлена еще в течение нескольких месяцев. Кроме того, возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего. На Пуэрто-Рико перебросили более 70 военных медиков и восемь вертолетов Blackhawk 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США из штата Кентукки.

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