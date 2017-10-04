Кабмин увеличил на 2,25 млрд руб. субсидии для развития агропромышленного комплекса

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении на 2,25 млрд рублей (до 12,9 млрд руб.) субсидий регионам для создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса. Документ, подписанный 30 сентября, размещен в среду на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с возмещением части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования", - говорится в тексте распоряжения.

Средства предоставляются из федерального бюджета 38 субъектам РФ.