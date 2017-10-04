Два реактора крупнейшей в мире японской АЭС прошли проверки, необходимые для перезапуска

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Шестой и седьмой реакторы крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", расположенной в японской префектуре Ниигата, прошли все проверки на безопасность, необходимые для их последующего перезапуска. Соответствующее решение в среду вынес Японский комитет по контролю за атомной энергетикой.

Это первый случай после аварии на "Фукусиме-1", когда реакторы на станции, принадлежащей компании-оператору Tokyo Electric Power (TEPCO), получают подобный сертификат. Он подтверждает, что они полностью соответствуют новым повышенным требованиям безопасности, в том числе на случай стихийных бедствий.

Несмотря на это, перспективы перезапуска "Касивадзаки-Карива" пока остаются неопределенными. Это связано с тем, что в прошлом году губернатором Ниигаты стал политик, выступающей против возобновления работы АЭС, а его разрешение в данном вопросе является ключевым.

"Касивадзаки-Карива" включает в себя семь реакторов, шестой и седьмой из них были введены в эксплуатацию в 1996 и 1997 году. Суммарная мощность станции составляет 8212 МВт, отмечает TEPCO.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас в Японии работают пять реакторов на трех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.