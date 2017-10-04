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Казахстан вернул в госсобственность Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС

Экономика и бизнес
4 октября, 7:31 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 4, октября. /ТАСС

1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Республикой Казахстан и американской компанией AES Corporation

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АСТАНА, 4 октября. /ТАСС/. Казахстан вернул в государственную собственность Усть-Каменогорскую и Шульбинскую гидроэлектростанции, ранее принадлежавшие американской компании. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"1 октября 2017 года завершилось действие концессионного договора между Республикой Казахстан и американской компанией AES Corporation от 23 июля 1997 года. В связи с этим 2 октября и 3 октября 100% доли участия в двух концессионных объектах - ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "AES Шульбинская ГЭС" были приняты в республиканскую собственность", - говорится в сообщении минэнергетики.

Как уточнили в ведомстве, в активах указанных компаний находятся Усть-Каменогорская и Шульбинская гидроэлектростанции. "Комитет государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана передал права владения и пользования государственными долями участия ТОО "AES Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "AES Шульбинская ГЭС" в министерство энергетики Республики Казахстан", - сообщили в минэнерго.

В ведомстве информировали, что министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев назначил генеральным директором указанных компаний Аскара Балабатырова.

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