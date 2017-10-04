ЦБ отозвал лицензию у московского Международного фондового банка

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Банк России отозвал с 4 октября 2017 года лицензию на банковские операции у московского Международного фондового банка (МФБанк), являющегося участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация на 1 сентября 2017 года занимала 327-е место в банковской системе РФ, сообщает регулятор.
По данным ЦБ, сейчас МФБанк фактически прекратил деятельность. Финансовое положение кредитной организации характеризуется крайне низким качеством активов и наличием повышенных рисков из-за полной потери управляемости и недобросовестных действий руководства, которые проявляются в игнорировании требований надзорного органа и имеют признаки ее преднамеренного банкротства.
Проблемы у МФБанка появились из-за использования крайне рискованной бизнес-модели. Ее результатом стало образование на балансе кредитной организации значительного объема задолженности компаний, у которых есть признаки отсутствия реальной хозяйственной деятельности.
При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и уклонялась от исполнения неоднократных требований регулятора о формировании необходимых резервов на возможные потери путем "технической" трансформации активов.
Банк России не раз применял в отношении МФБанка меры надзорного реагирования, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. При этом руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.
В соответствии с приказом ЦБ в МФБанк назначена временная администрация, которая будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.