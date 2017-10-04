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Николас Мадуро на форуме "Российская энергетическая неделя". Видеотрансляция

Экономика и бизнес
4 октября, 9:43 UTC+3

Венесуэльский лидер участвует в отдельной сессии форума "Нефть и геополитика: причины и последствия"

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Материал из 1 страницы

Ruptly

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" в Москве. 

Венесуэльский лидер участвует в отдельной сессии форума "Нефть и геополитика: причины и последствия".

Повестка форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.

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Темы
Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Россия
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