Николас Мадуро на форуме "Российская энергетическая неделя". Видеотрансляция

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро принимает участие в международном форуме по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Венесуэльский лидер участвует в отдельной сессии форума "Нефть и геополитика: причины и последствия".
Повестка форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.