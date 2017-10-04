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Минэнерго считает преждевременной продажу сбытовых активов "Россетей"

Экономика и бизнес
4 октября, 9:01 дата обновления: 4 октября, 9:44 UTC+3

Замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко согласился с позицией ФАС, что продавать сбытовые активы нужно, но когда будут созданы все условия для продажи

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минэнерго считает преждевременной продажу сбытовых активов "Россетей", сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

"Формально ФАС права (настаивая на продаже сбытовых активов "Россетей" - прим. ТАСС), но я считаю, что надо еще немного подождать", - сказал он и добавил: "Когда мы создадим все условия [для продажи], когда это можно будет продавать, то это надо продавать".

Кравченко напомнил, что ранее не удалось провести конкурсы на замену гарантирующих поставщиков в Чечне и Ингушетии.

"Сбыты Северного Кавказа - по своей сути их цены близки к нулю, они обременены долгами. Платежная дисциплина, к сожалению, в регионе не очень хорошая. Небольшое улучшение есть, но чтобы ситуация резко улучшилась - такого нет. Поэтому мы писали в правительство и высказывали свою позицию, что несколько преждевременно заставлять "Россети" продавать сбыты", - сказал замминистра.

По его словам, прежде надо привести тарифы на Северном Кавказе к экономически обоснованным, приложить усилия для наладки платежной дисциплины в регионе. В противном случае "ни один нормальный инвестор" не купит сбытовые активы "Россетей", отметил замглавы Минэнерго.

Позиция ФАС

ФАС намерена добиться продажи "Россетями" сбытовых активов, которые находятся на балансе компании. В ближайшее время планируется провести встречу с новым генеральным директором "Россетей" Павлом Ливинским, на которой будет поднят соответствующий вопрос, сообщал ранее журналистам заместитель главы ФАС Виталий Королев.

По данным "Россетей", у компании восемь сбытовых активов (на Северном Кавказе, в Калмыкии и Туве). По закону об электроэнергетике "Россети" не могут совмещать деятельность по передаче и сбыту электроэнергии.

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