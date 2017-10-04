Правкомиссия одобрила проведение конкурса по строительству на Тамани электростанции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проведение конкурса по строительству на Тамани электростанции мощностью 450 МВт, сообщил ТАСС замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

"Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проведение конкурса (на строительство ТЭС на Тамани - прим. ТАСС). Сейчас у нас последние штрихи, я думаю, что это просто вопрос дней", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть объявлен конкурс на строительство энергомощностей на Тамани.

"Конкурс точно объявим в этом году. Сделаем сроки абсолютно разумными, чтобы люди могли участвовать без каких-либо ограничений", - добавил он.

Говоря о мощности будущей станции, он отметил, что она составит "порядка 450 МВт - плюс - минус".