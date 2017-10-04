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Правкомиссия одобрила проведение конкурса по строительству на Тамани электростанции

Экономика и бизнес
4 октября, 9:07 дата обновления: 4 октября, 9:24 UTC+3

Как сообщил замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко, мощность объекта составит около 450 МВт

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проведение конкурса по строительству на Тамани электростанции мощностью 450 МВт, сообщил ТАСС замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко.

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"Правительственная комиссия по электроэнергетике одобрила проведение конкурса (на строительство ТЭС на Тамани - прим. ТАСС). Сейчас у нас последние штрихи, я думаю, что это просто вопрос дней", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть объявлен конкурс на строительство энергомощностей на Тамани.

"Конкурс точно объявим в этом году. Сделаем сроки абсолютно разумными, чтобы люди могли участвовать без каких-либо ограничений", - добавил он.

Говоря о мощности будущей станции, он отметил, что она составит "порядка 450 МВт - плюс - минус".

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