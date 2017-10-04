Судно снабжения буровых установок с Амурского судостроительного завода ушло на достройку

ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Судно снабжения для работ с полупогружными плавучими буровыми установками в Арктике "Иван Сидоренко" покинуло акваторию Амурского судостроительного завода (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре) и взяло курс на достроечную базу завода в Приморье. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Судно по Амуру будут сопровождать речные буксиры, а у самого входа в Татарский пролив их сменят морские буксиры. В Приморье состоятся окончательная достройка, окраска, отделка, а также ходовые испытания судна, построенного на АСЗ в Комсомольске-на-Амуре", - уточнил собеседник ТАСС в пресс-службе.

Судно строится по заказу "Газпром флота" и предназначено для снабжения плавучих буровых установок. Оно также может оказывать помощь аварийным судам, участвовать в тушении пожаров на плавучих и береговых сооружениях. Имеет неограниченный район плавания, район эксплуатации - моря Арктического шельфа. Автономность плавания судна составляет 30 суток, скорость полного хода - до 17 узлов.

Оно было заложено на АСЗ 29 сентября 2009 года. Свое имя получило в честь Ивана Михайловича Сидоренко (1932-2003), почетного работника газовой промышленности страны, почетного нефтяника, почетного работника ТЭК. На пирсе АСЗ достраивается второе такое же судно с тем же заказчиком - "Остап Шеремета".

Во вторник "Иван Сидоренко" был осмотрен представителями Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства. Уполномоченными лицами были подписаны необходимые для начала движения документы, получены страховые свидетельства на буксировку и перегон по реке и морю. Технологическая операция по проводу судна из Малого Силинского озера в Амур прошла в полном соответствии с регламентом и без сбоев.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он был официально открыт 30 июня 1936 года. Всего на предприятии было построено около 270 судов и кораблей, в том числе более 50 атомных подлодок.