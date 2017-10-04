Курс доллара на Московской бирже опустился до 57,8 руб.

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 57,8 руб.
Евро опустился на пять копеек и составил 67,96 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 2075,2 пункта. Индекс РТС также снизился на 0,1% и составил 1129,24 пункта.