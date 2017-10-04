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Выступление Владимира Путина на форуме "Российская энергетическая неделя". Видеотрансляция

Экономика и бизнес
4 октября, 13:28 UTC+3

Среди обсуждаемых тем форума - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере

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Материал из 1 страницы

Ruptly

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

Повестка форума - "Энергия для глобального роста". Среди обсуждаемых тем - глобальная энергетическая повестка, основные направления отраслей ТЭК, существующие вызовы в энергетической сфере. В числе участников - представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, а также ведущие мировые эксперты.

В рамках официальной программы форума состоятся около 50 деловых мероприятий. Среди них - панельные дискуссии, министерская встреча Форума стран-экспортеров газа, встреча мэров городов по вопросам энергоэффективности и устойчивого развития, круглые столы, бизнес-диалоги.

 

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