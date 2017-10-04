На Кавказе c помощью госпрограммы создадут новые оптовые центры сельхозпродукции

ТАСС, 4 октября. Власти регионов Северного Кавказа могут подавать проекты оптово-распределительных центров сельхозпродукции на включение в госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года, что должно помочь повысить эффективность работы сельхозпроизводителей. Об этом сообщил ТАСС Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Поручение проработать возможности расширения перечня регионов, на территории которых необходимо разместить оптово-распределительные центры, 10 марта было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО.

"Каждый регион и в этом году, и в следующем, в проекте бюджета будет получать по 500 млн рублей. Поэтому регионы и корпорация развития могут региональные эти денежные средства вместе с инвестором направить на реализацию этих проектов, — сказал он. — У нас уже два есть - в Прохладненском в Кабардино-Балкарии, и сейчас вводится вторая очередь в Ингушетии. <…> Без этого звена вся технология переработки и выращивания будет менее эффективна, потому что понятно, что сейчас, во время сбора урожая, самые низкие цены, а самые высокие цены - ближе к зиме и уже весной. Поэтому будем это строить и развивать".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ, три ОРЦ функционируют в трех регионах СКФО - Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Ставропольском крае в рамках всероссийской сети оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции. Кроме того, до конца года начнут свою работу еще два хранилища сельхозпродукции — в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Новая схема ОРЦ

Принципиальная схема размещения оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции уже разработана Минсельхозом России и предусматривает создание 60 объектов в 48 регионах страны, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Новые ОРЦ федеральное министерство планирует разместить вблизи городов-миллионников и крупных транспортно-логических узлов, таких как Москва и Московская область, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ростовская, Нижегородская, Волгоградская, Свердловская и Новосибирская области, Татарстан, Башкирия, Приморье, Красноярский край, а также регионы Северного Кавказа.

"Развитие агрологистической инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа является одним из приоритетных направлений работы Минсельхоза России", — сообщили ТАСС представители пресс-службы.

Все центры, входящие в федеральную сеть, предполагается связать едиными информационными и торговыми системами, которые позволят отслеживать и регулировать товарные потоки между федеральными округами страны.

Хранилище в Кабардино-Балкарии

Благодаря государственной поддержке развития федеральной сети ОРЦ в Кабардино-Балкарии с 2015 года открыто хранилище "Прохладное", рассчитанное на 75 тыс. тонн единовременного хранения свежих овощей. Как пояснили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства региона, оптово-распределительный центр имеет мощности для выращивания, хранения, обработки и упаковки 55 тыс. тонн моркови, 15 тыс. тонн картофеля и 5 тыс. тонн лука, свеклы и капусты.

"В настоящее время приобретено сельскохозяйственной техники более чем на 400 млн рублей, на создание системы мелиорации и орошения затрачено 142 млн рублей, комплекса овощехранилищ - 1,4 млрд рублей", — рассказали ТАСС в региональном ведомстве, уточнив, что размер государственной поддержки проекта составил 217 млн рублей.

Новые мощности для Ставрополья

В Ставропольском крае — одной из житниц страны, по итогам прошлого года собравшей рекордный урожай зерновых — имеющиеся мощности хранения рассчитаны на полмиллиона тонн сельскохозяйственной продукции. Но чтобы регион мог хранить весь собранный урожай и пропорционально распределять в течение всей зимы краю необходимо удвоить мощность хранилищ.

"Сейчас (в 2017 году — прим. ТАСС) мы введем в строй площади на 32 тыс. тонн, в следующем году - еще 40 тыс. То есть мы их строим, отдельно есть плодохранилища, овощехранилища, есть комбинированные", — сообщил ТАСС первый заместитель председателя правительства края Николай Великдань.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза региона, реализацией проекта занимается компания "АГРИКО" на территории агропромышленного парка "Ставрополье", объем инвестиций составляет 2,5 млрд рублей. При этом хранилище уже готово к приему 10 тыс. тонн продукции.

ОРЦ ингушского "Сада-Гиганта"

"Сад-Гигант Ингушетии", уже прославившийся на всю страну своими яблоками, реализует проект строительства оптово-распределительного центра мощностью 50 тыс. тонн единовременного хранения. В 2016 году введена в эксплуатацию первая очередь мощностью 6 тыс. тонн, и до конца года планируется ввести в эксплуатацию вторую очередь хранилища мощностью 30 тыс. тонн. Объем инвестиций в этот проект составляет 3,8 млрд рублей.

"Кроме того, заинтересованность в создании ОРЦ на своей территории проявляют Республика Северная Осетия-Алания и Чеченская Республика. Соответствующие проекты находятся на стадии концептуализации", — пояснили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России.

За рамками федеральной программы

До конца года в Дагестане и Карачаево-Черкесии, которые не входят в программу Минсельхоза России, также будут созданы новые оптово-распределительные центры.

Развернуть Выращивание томатов в Карачаево-Черкесии © Сергей Фадеичев/ТАСС Выращивание томатов в Карачаево-Черкесии © Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в республике, где в прошлом году собрали 1,414 млн тонн овощей, проблема нехватки мощностей хранения продукции стоит остро. Поэтому в регионе планируется создание ОРЦ, предназначенного для концентрации сельскохозяйственной - прежде всего, плодоовощной - продукции Дагестана и близлежащих регионов для организации ее подработки и формирования крупных товарных партий для отправки в другие регионы России, в том числе Сибири и Дальнего Востока, а также на экспорт.

"Объект может быть удобно размещен вблизи железнодорожной ветки на город Астрахань, автомобильной трассы Р-215 с выходом на М6 "Каспий" и реконструируемого Махачкалинского морского порта в рамках проекта создания Каспийского транспортно-логистического комплекса", — пояснили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России.

До конца года в поселке Шамхал-Термен в пригороде Махачкалы, как рассказали в пресс-службе регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, планируется реализовать проект "Югагрохолдинг" по строительству плодохранилища общей мощностью 4 тыс. тонн и овощехранилища общей мощностью 6 тыс. тонн.

На сегодняшний день введенные в действия агрологистичекие центры имеют условия для хранения 75,6 тыс. тонн продукции, дополнительно планируется построить хранилища с общей мощностью хранения около 148 тыс. тонн. В тоже время, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, для удовлетворения нужд сельскохозяйственных товаропроизводителей республики требуется построить дополнительно хранилищ мощностью не менее 200 тыс. тонн.

До конца года логистический центр, рассчитанный на единовременное хранение 120 тыс. тонн сельхозпродукции, откроется и в Карачаево-Черкесии. "Это первый крупный оптово-распределительный (логистический) центр в регионе, и он где-то на 50% закроет потребности республики в таких объектах. Центр, в который включены шесть зернохранилищ по 14 тыс. кв. метров каждое, а также сушильный цех, строится одним из крупнейших сельхозпроизводителей республики - ООО "Хаммер" в рамках реализации госпрограммы "Развития сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года". Учитывая, что при хранении зерна и овощей потери достигают 35-40% строительство центра, предназначенного для предпродажной подготовки и реализации зерна и овощей весьма актуально", — рассказали ТАСС в Минсельхозе КЧР.

Представители регионального министерства отметили также, что ввод в эксплуатации этого объекта позволит сельхозпроизводителям более выгодно реализовать свою продукцию. "Будут созданы все условия для обработки и хранения сельхозпродукции, и нашим фермерам не надо будет спешить реализовывать выращенный урожай с полей, как это было раньше. Кроме того, аграрии смогут формировать большие товарные партии и выходить на рынок уже не как мелкий производитель, а как крупное сельхозпроизводство", — пояснил собеседник агентства.