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Гендиректор "Крымэнерго" отправлен в отставку

Экономика и бизнес
4 октября, 10:38 дата обновления: 4 октября, 10:54 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 4, октября. /ТАСС

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, причиной увольнения стали вопросы исполнительской дисциплины и реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию региона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в среду журналистам об увольнении гендиректора государственного предприятия "Крымэнерго" Виктора Плакиды.

"Плакида уволен", - сказал Аксенов.

Он добавил, что причиной увольнения послужили вопросы исполнительской дисциплины и реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма.

"Мы не можем каждый раз заниматься подталкиванием руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей в аэропорту Симферополя была провалена полностью. Вопросов на самом деле больше, чем ответов. Будет проведено служебное расследование", - сказал Аксенов.

По его словам, уже подписан приказ о назначении новым генеральным директором предприятия Алексея Тататаренкова, который ранее был первым заместителем гендиректора.

Серия отставок в Крыму

Летом этого года в Крыму началась серия отставок. В июле были отставлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр ЖКХ Сергей Карпов.

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Источник: серия отставок в Крыму продолжилась уходом главы администрации Ленинского района

Министр транспорта и главный архитектор Крыма написали заявления об отставке

Позже стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Покинул свой пост и глава Ялты Андрей Ростенко.

В августе по требованию Аксенова покинули свои посты главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Кроме того, подал в отставку по состоянию здоровья руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

В сентябре ушел в отставку по собственному желанию глава администрации Ленинского района Александр Мачусский.

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