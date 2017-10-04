Гендиректор "Крымэнерго" отправлен в отставку

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в среду журналистам об увольнении гендиректора государственного предприятия "Крымэнерго" Виктора Плакиды.
"Плакида уволен", - сказал Аксенов.
Он добавил, что причиной увольнения послужили вопросы исполнительской дисциплины и реализации федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма.
"Мы не можем каждый раз заниматься подталкиванием руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей в аэропорту Симферополя была провалена полностью. Вопросов на самом деле больше, чем ответов. Будет проведено служебное расследование", - сказал Аксенов.
По его словам, уже подписан приказ о назначении новым генеральным директором предприятия Алексея Тататаренкова, который ранее был первым заместителем гендиректора.
Летом этого года в Крыму началась серия отставок. В июле были отставлены вице-премьер Борис Зимин, министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр ЖКХ Сергей Карпов.
Позже стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Покинул свой пост и глава Ялты Андрей Ростенко.
В августе по требованию Аксенова покинули свои посты главы администраций Джанкойского, Кировского и Красногвардейского районов. Кроме того, подал в отставку по состоянию здоровья руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев.
В сентябре ушел в отставку по собственному желанию глава администрации Ленинского района Александр Мачусский.