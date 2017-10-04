Источник: "Аэрофлот" приостанавливает финансирование перевозок "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование перевозок "ВИМ-Авиа", сообщил ТАСС источник в "Аэрофлоте".

"Аэрофлот" приостанавливает любое финансирование "ВИМ- Авиа" в связи с отказом главы Росавиации в подписании и сверке наших платежей", - сказал он.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 28 сентября утвердил директиву, согласно которой предлагается предоставить "Аэрофлоту" возможность использования собственных средств для финансирования операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа" с последующей компенсацией в счет взаиморасчетов "Аэрофлота" с отраслью. Дворкович говорил, что "Аэрофлот" может направить на помощь "ВИМ-Авиа" не более 1,8 млрд рублей.