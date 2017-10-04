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Три компании такси с начала 2017 года прекратили работу в Москве из-за нарушений

Экономика и бизнес
4 октября, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Всего в 2017 году Московская административная дорожная инспекция выявила 93 нарушения в работе 29 компаний

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Три таксомоторные компании с начала 2017 года прекратили работу в Москве после проверок на соблюдение правил перевозки пассажиров и багажа. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Регулярно проводятся как плановые, так и внеплановые проверки таксомоторных перевозчиков, которые инициируются, в том числе, и по обращениям граждан в МАДИ. В 2017 году инспекция выявила 93 нарушения в работе 29 компаний. Три из них в результате прекратили свою деятельность. Остальные 26 компаний исправили недостатки и продолжили работу", - отметили в пресс-службе.

В МАДИ добавили, что чаще всего встречаются следующие нарушения: компании игнорируют требование ежедневной проверки технического состояния автомобилей, не проводят обязательные регулярные инструктажи по обеспечению безопасной перевозки пассажиров, а водители перед выходом на линию не проходят медицинский осмотр. Если эти правила не соблюдаются, МАДИ выносит предписание об устранении нарушений.

Кроме того, с 2016 года инспекция проводит рейдовые осмотры легковых такси для повышения безопасности пассажиров.

Сегодня в Москве выдано более 83 тыс. разрешений на таксомоторную деятельность. Ежедневно такси пользуются более 700 тыс. человек.

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