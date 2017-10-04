Количество карт "Мир" выросло в СКФО в 20 раз за первые шесть месяцев 2017 года

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Количество выданных в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) карт платежной системы "Мир" выросло в течение первых шести месяцев 2017 года в 20 раз - до 325 тысяч, сообщили ТАСС в Южном главном управлении Банка России.

"По состоянию на 1 июля 2017 года, на территории Северо-Кавказского федерального округа эмитировано порядка 325 тыс. карт "Мир", их число в сравнении с началом года увеличилось практически в 20 раз", - рассказали в управлении.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас на карты "Мир" в СКФО постепенно переводят всех бюджетников и пенсионеров.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт - Visa и MasterCard - без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации - Собинбанка, а также СМП банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).