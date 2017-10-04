Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество карт "Мир" выросло в СКФО в 20 раз за первые шесть месяцев 2017 года

Экономика и бизнес
4 октября, 11:22 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

На 1 июля в регионе эмитировано около 325 тыс. таких карт

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Количество выданных в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) карт платежной системы "Мир" выросло в течение первых шести месяцев 2017 года в 20 раз - до 325 тысяч, сообщили ТАСС в Южном главном управлении Банка России.

"По состоянию на 1 июля 2017 года, на территории Северо-Кавказского федерального округа эмитировано порядка 325 тыс. карт "Мир", их число в сравнении с началом года увеличилось практически в 20 раз", - рассказали в управлении.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас на карты "Мир" в СКФО постепенно переводят всех бюджетников и пенсионеров.

Поводом для создания платежной карты "Мир" стали санкции, наложенные США на Россию весной 2014 года. Из-за них 21 марта 2014 года две крупнейшие системы платежных карт - Visa и MasterCard - без уведомления заблокировали операции по картам банка "Россия", его дочерней организации - Собинбанка, а также СМП банка. С проблемами в обслуживании карт столкнулись и некоторые другие банки, в частности, Инвесткапиталбанк. В декабре 2014 года Visa и MasterCard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
3
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
4
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама