Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фонде

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия сообщила о выделении $1 млрд на энергетические проекты в рамках совместного с Россией фонда. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики РФ Александр Новак.
"Саудовская сторона выделяет 1 млрд (долларов - прим. ТАСС) на энергетические проекты", - отметил он.
По словами министра, Саудовская Аравия уже провела переговоры с десятком российских энергетических компаний и имеет определенные наработки, проекты, планы по сотрудничеству.
"Господин [Халед] аль-Фалех (министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии - прим. ТАСС) уже несколько раз был в Москве, Санкт-Петербурге. У него уже были проведены переговоры с порядка 10-ю ведущими российскими энергетическими компаниям, с которыми у них уже есть определенные наработки, проекты, планы по сотрудничеству", - сказал он.
Новак подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами не ограничивается соглашением ОПЕК+.
"Да, благодаря ему мы стали больше общаться между собой, но продолжение нашего взаимодействия не зависит от продления сделки. Это не связанные между собой вещи. Кроме ОПЕК у нас есть межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. С министром Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом мы также выстраиваем двухсторонние отношения по энергетике. В частности, он уже приезжал в Россию со своими коллегами из Saudi Aramco, а мы в свою очередь летали к ним большой делегацией, смотрели их объекты", - отметил он.
По словам Новака, Eurasia Drilling и Саудовская Аравия обсуждают возможность начала работы российской компании по нефтесервису в Саудовской Аравии. "Сейчас обсуждается вопрос инвестирования и участия EDC в нефтесервисе в Саудовской Аравии и участии в этих инвестициях РФПИ, Saudi Aramco и суверенного фонда Саудовской Аравии", - сказал он.
Новак добавил, что Саудовская Аравия изучает возможность сотрудничества с несколькими нефтесервисными компаниями РФ, а не только с Eurasia Drilling. "Было несколько компаний, с которыми встречались наши саудовские коллеги, когда они приезжали в Москву и Санкт-Петербург (в июне 2017 года - прим. ТАСС). Они в принципе рассматривают работу с несколькими [нефтесервисными] компаниями", - сказал он.
Министр также рассказал, что Саудовская Аравия интересуется технологиями РФ в сфере добычи, геологоразведки нефти и сервиса. "У нас есть технологии добычи, геологоразведки и сервиса, которые интересны нашим коллегам. Сейчас они пользуются в основном услугами международных компаний, таких как Schlumberger, Halliburton, Weatherford. Поэтому чем больше игроков на рынке, тем более очевиден экономический эффект для потребителей этих услуг. Там же [на рынке Саудовской Аравии] присутствуют и китайцы", - отметил он.