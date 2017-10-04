Дворкович: Минсельхоз предлагает допустить не более 50 тыс. тонн в год турецких томатов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает допустить не более 50 тыс. тонн в год турецких томатов. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Не более 50 тыс. тонн, это предложение Минсельхоза", - сказал он, добавив что решение будет принято не ранее начала 2018 года.

Россия с 1 января 2016 года ограничила поставки из Турции целого перечня сельскохозяйственной продукции. Такие меры РФ предприняла после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. В настоящее время почти все ограничения сняты, но запрет на ввоз томатов сохраняется.

Ранее министр экономики Турции Нихат Зейбекчи говорил, что республика собирается в этом сезоне, который начинается 1 октября, начать поставлять томаты в Россию.