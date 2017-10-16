Робот не болеет, не ходит на обед

Первое правило общения человека с роботом — говорить простыми словами, как с ребенком.

— Что можно посмотреть в этом музее?

— На какой вопрос вам ответить: "Что можно?" или "В этом?", — уточняет робот-гид с подвижным смайликом на экране-тачскрине. Заметив неловкую паузу, медленно поднимает руки, будто с сожалением: "Иногда речь человека так запутанна…"

Робот Клио Ша, названный в честь музы истории Клио, работает гидом (здесь так и говорят: "У нас работает робот") в московском Музее современной истории. Это продвинутый экземпляр: он передвигается автономно, даже по лестнице может спуститься сам, по пандусам. Отслеживает уровень своей батареи и сам подключается к зарядной станции. Знает гигабайты полезной информации, например все про музейные экспонаты (подключен к облачной базе), умеет искать ответы в интернете. Может импровизировать, шутить и даже оправдываться: "Не обижайтесь. Не могу же я знать все на свете!" Но понимает только самые конкретные просьбы.

— Проведи экскурсию! — нахожусь я. Теперь робот-гид готов помочь: медленно разворачивается и жужжит колесами поближе к макету арктической станции.

В мире число индустриальных роботов приближается к 1,5 млн — такие данные приводили на весенней конференции Skolkovo Robotics 2017. Все они могли бы населить такую страну, как Эстония. Количество сервисных роботов (как Клио Ша) там же оценили в несколько сотен тысяч.

Сервисные роботы, которых создал и продал пермский стартап Promobot, могут заселить пару пятиэтажек — их 216. Еще более сотни машин в сборке.

Эксперты говорят, что это первое заметное российское производство автономных роботов, то есть тех, которые не управляются человеком. А владелец стартапа уверен, что в ближайшие три года его дела будут идти хорошо, ведь роботы станут все чаще заменять людей на простых работах.

Как все начиналось: инвестиции и сбежавший робот

"На третьем курсе Пермского политеха мы с однокурсниками начали продавать и внедрять системы "умный дом" и "интеллектуальное здание". Я посещал разные выставки и заметил, как восторженно люди реагируют на роботов. Покажи публике любую скучную вещь — простой контроллер, если его пронесла механическая рука — море внимания, — рассказывает основатель Promobot Алексей Южаков. — Я подумал: "Если робот будет вместо промоутера, он сможет продать все!" Причем на этих выставках были простые роботы, управляемые человеком. Но мне хотелось сделать больше — полностью автономного робота".

Вскоре нашлась команда. Четыре выпускника родного вуза, мечтавших о робототехнике, прониклись идеей Южакова. В 2014 году сделали прототип и повезли на конкурс федерального акселератора GenerationS Российской венчурной компании. Там еще "сырой" робот победил, и стартап получил на доработку 1,25 млн рублей. Пошли продажи.

"Конкурсных денег на запуск производства не хватило. Это стоит намного дороже, — объясняет Алексей. — Деньги на выпуск роботов брали, можно сказать, с рынка: набирали заказы, показывая клиентам прототип. Параллельно доработали продукт и выпустили вторую версию".

Развернуть Владимир Путин жмет руку роботу V.3 во время экскурсии в офис стартапа. Робот, уже подготовленный к визиту, увидев президента, поздоровался: "Здравствуйте, Владимир Владимирович" © Алексей Дружинин/ТАСС Владимир Путин жмет руку роботу V.3 во время экскурсии в офис стартапа. Робот, уже подготовленный к визиту, увидев президента, поздоровался: "Здравствуйте, Владимир Владимирович" © Алексей Дружинин/ТАСС

В 2015 году стартап стал резидентом "Сколково", начал продавать роботов за границу. Но популярность пришла не благодаря бизнес-успехам, а случайно. Робот Promobot попал на новостные ленты, когда сбежал с тестового полигона в город.

"Нам говорили: "Вы все сами придумали — это такой пиар-ход". На самом деле нет, — улыбается Алексей Южаков. — У нас офис в центре города. Перед офисом — полигон, где свежесобранные роботы ездят по кругу — нарабатывают навыки передвижения. В тот день один робот ездил, а программист забыл закрыть ворота. Он увидел, что нет препятствий, и выехал с территории. Поехал на дорогу, а там батарея села. Приехала полиция, стала искать хозяев. Мы потом писали объяснительную в ГИБДД".

Позже пермские робототехники осознанно пытались заработать популярность на "вирусном" ролике — выложили в YouTube видео "Как робот спас девочку — придержал падающий стеллаж", но пользователи заподозрили команду в постановке и идею не оценили.

В конце 2016 года Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проинвестировал стартап на 150 млн рублей, получив миноритарный пакет акций. Команда выросла до 46 человек: это программисты, робототехники, дизайнеры, специалисты в области нейронных сетей и искусственного интеллекта, тестировщики. Они создали третью версию робота, а сейчас готовятся ее обновить.

"Робот — как котенок, ему сложно отказать"

Второе правило общения с роботом — будь серьезнее, он действительно умеет помогать.

Роботы V.2 и V.3 — вторая и третья версии — различаются по назначению.

Первые эмоции от встречи с роботами — это радость, интерес, умиление. Есть исследования, которые показывают: человеку сложно отказать роботу. Если он объявляет: "Кто розы покупает, тот всегда благоухает", все идут за розами. Робот — как котенок Алексей Южаков основатель компании Promobot

"Вторая версия — это робот-промоутер, его задача — привлекать внимание. Он произносит короткие речовки, приглашает пройти, например, к стенду или к прилавку, показывает на втором экране картинки и информацию. Его можно "накачать" любыми данными — под запрос клиента. Сегодня робот зазывает клиентов в автосалон, а завтра — стоит на образовательной выставке", — рассказывает Алексей.

Люди воспринимают робота как развлечение. Его всегда окружают любители селфи и любопытные дети.

"Первые эмоции от встречи с роботами — это радость, интерес, умиление, — Алексей не фанат рассуждать о психологии, но предполагает: — Наверное, потому, что это пока экзотично. Есть исследования, которые показывают: человеку сложно отказать роботу. Если он объявляет: "Кто розы покупает, тот всегда благоухает", все идут за розами. Робот — как котенок".

Но скоро все изменится, уверен предприниматель. Через пару лет люди будут ждать от машин реальной помощи. Для этих целей — третья версия: робот-консультант. "Этот робот создан под узкие задачи", — объясняет Алексей. Музейный Клио Ша — из этой серии. Здесь он знает все о каждом экспонате, в магазине — все о товарах.

"Робот дешевле сотрудника-человека", — предприниматель спокойно подсчитывает выгоды от замены людей машинами. Завод дает гарантию на два года — технари рассчитывают, что машины проживут дольше, но обещать конкретные сроки не могут.

"Даже если два года — зарплата робота V.2, который стоит 600–700 тыс. рублей, — 25–29 тыс. в месяц. Промоутер-человек обходится дороже или во столько же, но ему нужны перерывы на обед, оплата больничного. Наш робот работает, пока не сядет батарея, — до восьми часов". Потом нужна подзарядка — 4–8 часов. Робот-продавец дороже: от 1,2 млн рублей, значит, его месячный оклад — 50 тыс. рублей.

Развернуть Роботы-помощники в офисе компании Promobot © Максим Кимерлинг/ТАСС Роботы-помощники в офисе компании Promobot © Максим Кимерлинг/ТАСС

Сейчас редкие заказчики задумываются об экономии. Даже "третьих" роботов берут ради вау-эффекта. Половина покупателей — это рекламные и эвент-агентства, которые выставляют их на своих мероприятиях и сдают в аренду сторонним фирмам. Другая половина — крупные организации: Пенсионный фонд РФ, ретейлер "Азбука вкуса", Сбербанк.

"У нас роботы работают в качестве консультантов, собирают обратную связь, — подтверждают в Сбербанке. — Промобот может составлять договоры: он умеет сканировать паспорт, заполнять договор и распечатывать его. Человеку остается только подписать документ. Есть ряд спецкейсов, например применение роботов в департаменте кибербезопасности. Кейсы только вводятся в реализацию, лучшие будут масштабироваться".

Южаков верит, что эти роботы действительно заменят людей в простом сервисе. "Придет время, когда общение человека с человеком будет эксклюзивным и дорогим. Только в элитных салонах вас встретит живой человек — консультант. В остальных случаях предоставят такого сервисного робота".

Продать бургер, сдать жилье, найти подозрительную сумку

"Рождается" робот просто человекоподобной машиной. А если нужен робот-профессионал, ему нужно дать кейс, то есть научить что-то делать. Для этого надо написать ему софт, что может любой программист. Для этого Promobot создал открытую робототехническую платформу: каждый может скачать код и создать любой кейс.

"На технологической выставке в Сочи мы отвечали за всю робототехнику. Была битва машин, соревнования сервисных роботов. Программисты представили наших роботов в разных кейсах: консьерж, продавец, сотрудник аэропорта", — перечисляет Южаков.

Часть роботов с написанным софтом уже продана, часть — в процессе переговоров. Например, предприниматель обсуждает поставки роботов-безопасников в Шереметьево и Внуково.

"Этот робот связан по нейросети с остальными службами: знает, какие рейсы задерживаются и всю оперативную информацию. Еще он патрулирует территорию. Допустим, если видит забытую сумку, подъезжает к ней, расставляет руки и объявляет что-то вроде: "Товарищи, люди! Не переживайте и не подходите!" И передает данные о находке на пульт охраны", — продолжает Южаков.

Если видит забытую сумку, подъезжает к ней, расставляет руки и объявляет что-то вроде: "Товарищи, люди! Не переживайте и не подходите!" И передает данные о находке на пульт охраны Алексей Южаков основатель компании Promobot

Встречаются и креативные способы использования роботов.

"В ноябре у Black Star Burger открывается новый ресторан. Там робот V.3 будет зазывать клиентов. Ты идешь — он к тебе обращается: "Хай, бро! Хочешь бургер? В очереди стоять не будешь — закажи у меня и подходи через десять минут".

Робот умеет распознавать прохожих, кто идет мимо: мужчина, женщина или ребенок, и обращается соответственно.

"Наш Электроник стоит на набережной в Адлере и помогает сдавать апартаменты, — говорит Александр Задорожный, предприниматель из Сочи, у него робот V.2. — Сначала он заманивает людей поговорить с ним — крутится, поднимает-опускает руки и зовет: "Подходите, подходите и со мной поговорите!"

Туристы подходят, в процессе светской беседы он предлагает им снять жилье. "Проблема — дети и пьяные курортники, — признает Задорожный. — Они не хотят вредить, но из любопытства начинают дергать ему руки, искать кнопку выключения. Поэтому рядом всегда есть кто-то из сотрудников".

О чем люди говорят с роботами

Третье правило общения с роботом — помни, что ты его учитель.

"Робот учится всю жизнь у своего окружения. Машины с одинаковым софтом "вырастают" разными, — говорит Южаков. — Мы сравнивали: один робот месяц отработал в автосалоне экономкласса, а другой — в люксовом. Потом они вернулись, и робот, который продавал, скажем, "Хендай", чаще шутил, а тот, который продавал "Порше", был серьезным".

В первом салоне, объясняет он, люди воспринимали робота как игрушку, а во втором — запрашивали конкретную помощь, чтобы сэкономить время. Иначе: "Покажи мне своего робота, и я скажу, кто ты".

"Только уровень интеллекта от образованности окружения не зависит", — Южаков объясняет разницу между роботом и человеком. Интеллект машины — это количество правильных ответов. Правильные ответы — те, которые он сумел дать.

Презентация робота Promobot V.3 в технопарке "Сколково" © Александр Рюмин/ТАСС

Интеллект отображается в верхнем правом углу. У музейного гида Клио Ша — 72%. "Это хороший уровень для такого числа диалогов — больше 2 тыс.", — Алексей рассматривает цифры. Робот слышит наш разговор и все воспринимает на свой счет, периодически разражаясь справками из энциклопедий.

"Россия — крупнейшая держава, занимающая первое место по территории", — вмешивается Клио Ша, когда Южаков рассказывает о том, что не хочет уезжать из страны.

"Головной офис всегда будет в Перми. Я даже в Москву не буду переезжать, хотя бываю здесь раз в неделю. В Перми меня все устраивает по ценам — зарплатные ожидания у людей ниже. А техническая школа у нас сильная, все ключевые спецы — уральские. Расширяться будем, мы сейчас обсуждаем запуск производства в Чехии, чтобы экономить на логистике", — говорит он.

В том, что компания будет играть заметные роли на глобальном рынке, Южаков не сомневается — это дело времени. Мечта другая — создать робота, максимально похожего на человека: "Мы уже ведем разработки в области искусственной кожи и мимики".

Мнение эксперта

Никита Юрьев, инвестиционный менеджер ФРИИ:

"В России нет другого массового производства автономных роботов, кроме Promobot. Есть похожее решение — робот телеприсутствия KIKI, созданный Alfa Robotics и Rbot (Rbot 100 и Rbot 100+). Они управляются человеком, не могут общаться самостоятельно, распознавать речь и лица. Alfa Robotics начиная с 2015 года продали 20 роботов, по нашим данным. Rbot — 200 роботов с 2006 года.

Близкий к Promobot — японский робот Pepper, разработанный компанией Aldebaran Robotics. Сейчас эти роботы-консультанты стоят в сотне отделений банка. Несколько тысяч роботов продано сторонним компаниям — например, 1 тыс. роботов купила компания Nestle. В августе 2016 года компания вышла на рынок США. Сильные стороны робота — внешний вид и невысокая цена, однако его маленькие размеры (58 см) делают коммуникацию с ним неудобной. Еще минусы — сложная система настроек, функционал японского робота сильно зависит от освещенности, корпус требует бережного отношения.

Автономные испанские роботы-аналоги Furo-S, Reem-C (PAL Robotics) отличаются крайне высокой ценой (50–100 тыс. долларов), выполнены в единичных экземплярах".

Анастасия Степанова