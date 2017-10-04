Дворкович: уровень снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок еще не определен

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок необходимо снижать, до какого уровня правительство еще не решило. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это [снижение порога беспошлинного ввоза интернет-покупок] заложено в расчеты бюджета, но еще предстоит обсуждение нормативно-правового акта, он еще не прошел все стадии обсуждения. Порог надо снижать по сравнению с существующим, но какими темпами - мы еще обсудим", - сказал он.