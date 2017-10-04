Более 200 экспертов обсудят в СКФУ перспективы экономического развития РФ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Более 200 экспертов обсудят перспективы экономического развития РФ на научно-практической конференции, которая в среду открылась на площадке Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Участие в ней принимают ученые и студенты из вузов России и стран ближнего зарубежья, сообщили ТАСС в пресс-службе СКФУ.
"Всего на IV международную научно-практическую конференцию "Современные вызовы и реалии экономического развития России" прибыли более 200 человек. В настоящее время в рамках этого мероприятия, которое продлится до 6 октября, проходит пленарное заседание", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе вуза отметили, что проведение конференции необходимо для обмена опытом и приращения знаний о проблемах, тенденциях и перспективах экономического развития России и совместного поиска механизмов их решения.
"Мероприятие также направлено на активизацию научно-исследовательской деятельности в области теоретической, мировой и региональной экономики, бухгалтерского учета и аудита, налогов и налогообложения, финансов и кредита", - уточнили там.
По словам организаторов, программой предусмотрено проведение открытых дискуссионных площадок, круглых столов и выездного полевого семинара в поселке Архыз в Карачаево-Черкесской республике.
"Ежегодно конференция привлекает внимание ученых, аспирантов, молодых преподавателей, студентов, магистров вузов регионов России и ближнего зарубежья", - резюмировали в пресс-службе.