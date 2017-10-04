"Лукойл" опасается высоких цен на нефть и выступает за плавный выход из сделки ОПЕК+

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Руководство крупной частной российской нефтяной компании "Лукойл" опасается высоких цен на нефть и выступает за плавный выход из сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+. Об этом на сессии в рамках Российской энергетической недели заявил глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Меня сегодня пугает как низкая цена, так и очень высокая. Я лично не сторонник того, чтобы цена была 60 или 70 долларов (за баррель - прим. ред.). Это может привести к тем же результатам, что и в 2014 году. Поэтому надо было своевременно входить в соглашение, но и плавно из него начать выходить, чтобы рынок не стал дефицитным", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах по регулированию рынка.

Глава "Лукойла" полагает, что переговоры о продлении сделки ОПЕК+ целесообразно проводить в I квартале 2018 года, исходя из цены на нефть. "В те сроки, которые оговорены. Дождаться первого квартала [2018 года] сначала, а потом уже приступать к переговорам, исходя из цены [на нефть]", - сказал он журналистам в кулуарах форума.

Как сообщал 6 сентября министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго РФ прогнозирует, что рынок нефти будет сбалансирован к 1 апреля 2018 года, в обратном случае будет использована опция продления соглашения ОПЕК+.

Сделка по сокращению добычи, заключенная странами ОПЕК+ в конце 2016 г., действует до конца марта 2018 г. Согласно договоренности, участники пакта должны сократить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 г.

Сейчас вопрос о продлении соглашения - основной на повестке ОПЕК+, решение будет приниматься на ноябрьской встрече в Вене. Пока в поддержку пролонгации высказались Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла и Ангола.