Байсултанов считает эффективным механизм включения проектов в программу развития СКФО

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Механизм включения инвестиционных проектов в государственную программу "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" (СКФО) доказывает свою эффективность. Такое мнение озвучил ТАСС первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

"На сегодняшний день у нас портфель инвестпроектов уже переваливает за 7 млрд рублей, а из федерального бюджета мы получили только 3,5 млрд. Мы уже на 100% эффективны", - сказал он.

На 2017 год, как и на последующие два года, из федерального бюджета на софинансирование инвестиционных проектов в СКФО выделено 3,5 млрд рублей - по 500 млн рублей на каждый из семи регионов округа.

В госпрограмму с 2017 года могут включаться проекты стоимостью более 50 млн рублей. Объем средств, выделенных из федерального бюджета на их реализацию, не может превышать 40% от их стоимости, а средства из бюджета региона должны составить не менее 1% от стоимости проекта. "Подобный механизм в госпрограмме реализуется не только на территории СКФО, но вообще в России, и я считаю, что проделанная работа успешна и очень эффективна. На сегодняшний день все 15 проектов, прошедших отбор в прошлом году, реализуются", - сказал первый замминистра.

"По проектам у нас идет стопроцентное выполнение всех параметров, возложенных на региональную власть и на инициаторов проектов, ну, а свою часть федеральный центр на 100% сделал, что необходимо в части доведения средств до субъектов. Мы предоставили те инструменты, в частности, те правила и нормативы, которые были необходимы в рамках бюджетного законодательства", - сказал Байсултанов.

Финансирование проектов, включаемых в госпрограмму, проводится через корпорации развития регионов. "Такой подход позволит повторно направлять те же средства федерального бюджета на реализацию уже других проектов. Корпорация должна помочь проекту окупиться, стать прибыльным, а после она выходит из участия, а полученные средства вкладывает в новый перспективный проект", - сказал Байсултанов.

Отбор проектов на 2018 год

По его словам, от каждого региона СКФО Минкавказом уже получено не более чем по 10 предложений на включение в госпрограмму на 2018 год.

"Региональные власти начали понимать, что даже если проект красиво описан, но не соответствует установленным правилам и не может выйти на окупаемость в установленные сроки, он не пройдет отбор", - сказал первый замминистра.

Он отметил, что "отбор проектов на 2018 год станет еще жестче, чем в прошлом году".