Песков: Путин и Мадуро могут обсудить реструктуризацию долга Венесуэлы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро могут обсудить на встрече в Москве реструктуризацию долга Венесуэлы. "Тема реструктуризации задолженности [Венесуэлы перед Россией], безусловно, является темой переговоров, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Если эта тема будет формулироваться нашими венесуэльскими партнерами, то она будет проговариваться [на встрече двух лидеров в Москве]".

"Безусловно, эта тема подлежит достаточно серьезному обсуждению", - добавил он.

Ранее на сессии Российской энергетической недели Мадуро заявил, что Венесуэла выполнит обязательства перед РФ по погашению долга, но не исключена его реструктуризация. "Любое финансовое обязательство перед любым банком или государством может быть реструктурировано? - отметил он. - Этот вопрос [реструктуризации долга перед РФ] мы обсуждали с нашим министром экономики и финансов, у нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация, наверняка это будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем".