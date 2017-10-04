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Дворкович: Соколов справился с проблемой вывоза туристов "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
4 октября, 12:18 UTC+3

При этом вице-премьер отказался комментировать возможные кадровые перестановки в Минтрансе

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не комментирует возможности кадровых перестановок в Минтрансе в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа", но считает, что ведомство справилось с задачей по вывозу российских туристов.

"Если говорить конкретно о возвращении туристов домой, он, конечно, справился (глава Минтранса Максим Соколов), сам возглавил штаб и справился. Все остальное сейчас не буду комментировать", - сказал Дворкович журналистам, отметив, что кадровые вопросы не его прерогатива.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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