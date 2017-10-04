Дворкович: Соколов справился с проблемой вывоза туристов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не комментирует возможности кадровых перестановок в Минтрансе в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа", но считает, что ведомство справилось с задачей по вывозу российских туристов.

"Если говорить конкретно о возвращении туристов домой, он, конечно, справился (глава Минтранса Максим Соколов), сам возглавил штаб и справился. Все остальное сейчас не буду комментировать", - сказал Дворкович журналистам, отметив, что кадровые вопросы не его прерогатива.