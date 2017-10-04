Дворкович: Турция готова пустить на свой рынок мясо из РФ при его соответствии требованиям

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Турция готова пустить российскую мясную продукцию на свой рынок, если она будет соответствовать всем необходимым требованиям. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в кулуарах выставки-форума "Золотая осень".
"Прежде всего, с мясной (продукцией пытаемся выйти на рынок Турции). Есть подвижки, была инспекция. Вопросы они дополнительные задали. Ответ даем. Они говорят четко, что готовы, если мы будем удовлетворять всем требованиям. Мы сейчас их убеждаем, что удовлетворяем", - сказал Дворкович.