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Минэнерго: РФ увеличит в 2017 г. добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9%

Экономика и бизнес
4 октября, 13:03 UTC+3

Как ожидается, совокупный объем добычи трудноизвлекаемых запасов в текущем году составит 39 млн тонн

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в 2017 году увеличат добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9% - до 39 млн тонн, сообщил журналистам в ходе Российской энергетической недели замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

"В последние четыре - пять лет идет наращивание вовлечения трудноизвлекаемых запасов в добычу. В прошлом году мы выросли на 12% по трудноизвлекаемой нефти, в этом году мы выйдем на рост 8-9%, и совокупный объем добычи трудноизвлекаемых запасов в этом году должен составить 39 млн тонн", - сказал он.

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