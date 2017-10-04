Минэнерго: РФ увеличит в 2017 г. добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские нефтяные компании в 2017 году увеличат добычу трудноизвлекаемой нефти на 8-9% - до 39 млн тонн, сообщил журналистам в ходе Российской энергетической недели замглавы Минэнерго РФ Кирилл Молодцов.

"В последние четыре - пять лет идет наращивание вовлечения трудноизвлекаемых запасов в добычу. В прошлом году мы выросли на 12% по трудноизвлекаемой нефти, в этом году мы выйдем на рост 8-9%, и совокупный объем добычи трудноизвлекаемых запасов в этом году должен составить 39 млн тонн", - сказал он.