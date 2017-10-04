Медведев на выставке "Золотая осень" наградил орденами и медалями работников АПК

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на церемонии открытия агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017" вручил награды более двум десяткам работников сельского хозяйства. Мероприятие прошло на ВДНХ.

Орденами Дружбы отмечены операторы машинного доения из Владимирской и Вологодской областей Светлана Басова и Наталья Ухина, а также машинист-тракторист из Алтайского края Василий Казанцев.

Еще три агрария, в том числе, гендиректор Псковского городского молочного завода Сергей Марчуков получили из рук главы правительства медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Также Медведев вручил медаль "За труды по сельскому хозяйству" и знаки лауреата почетного звания "Заслуженный работник пищевой индустрии", "Заслуженный работник сельского хозяйства" и "Заслуженный строитель" еще почти двадцати работникам аграрных предприятий из разных регионов страны.