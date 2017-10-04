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Туроператор TUI собирается предъявить иск "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
4 октября, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам гендиректора компании Тараса Демуры, TUI потребует возмещения дополнительных расходов, связанных с отменой рейсов "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания TUI планирует подать иск на авиакомпанию "ВИМ-Авиа". Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал журналистам в среду на пресс-конференции в ТАСС.

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"Обязательно будем (предъявлять иск). Ситуация выглядит следующим образом: туроператоры оплатили перевозку, авиакомпания должна была осуществить перевозку в рамках этих оплат. У туроператоров нет возможности заставить эти авиакомпании осуществить эту перевозку - для этого есть регулятор. Тем не менее, туроператоры выполнили свои обязательства, но регрессом мы будем предъявлять эти расходы авиакомпании", - сказал Демура.

Как сообщалось ранее, в TUI заявили о дополнительных затратах на стабилизацию ситуации, связанной с отменой рейсов "ВИМ-Авиа". Затраты оцениваются минимум в $2 млн.

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