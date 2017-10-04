Туроператор TUI собирается предъявить иск "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания TUI планирует подать иск на авиакомпанию "ВИМ-Авиа". Об этом генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал журналистам в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Обязательно будем (предъявлять иск). Ситуация выглядит следующим образом: туроператоры оплатили перевозку, авиакомпания должна была осуществить перевозку в рамках этих оплат. У туроператоров нет возможности заставить эти авиакомпании осуществить эту перевозку - для этого есть регулятор. Тем не менее, туроператоры выполнили свои обязательства, но регрессом мы будем предъявлять эти расходы авиакомпании", - сказал Демура.

Как сообщалось ранее, в TUI заявили о дополнительных затратах на стабилизацию ситуации, связанной с отменой рейсов "ВИМ-Авиа". Затраты оцениваются минимум в $2 млн.