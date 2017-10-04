Песков: российская энергетика должна стать "законодателем мод" на мировом рынке

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российская энергетика должна стать "законодателем мод" на мировом рынке.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вручении премии "МедиаТЭК" на полях Российской энергетической недели.
"Мы знаем, что энергетика - это одна из важнейших, системообразующих отраслей всей нашей экономики. Это и то, что нас кормит, и то, что нас согревает, и то, что нас развивает, то, что обеспечивает движение всей экономики, и то что также является залогом нашего инновационного развития. Поэтому энергетика - это наше все", - сказал Песков.
Он добавил, что "российская энергетика должна быть не только участником событий в тех или иных странах мира, она должна быть законодателем - мод, технологий, основных трендов в сфере мировой энергетики".