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Минфин: потери бюджета от введения НДД в первые два года составят 20-30 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 октября, 13:08 UTC+3

Отмечается, что в первый год такие потери будут точно, а во второй - "в зависимости от того, какие будут бурения"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ежегодные потери бюджета от введения налога на добавленный доход (НДД) в первые два года составят 20-30 млрд рублей, сообщил журналистам на Российской энергетической неделе глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"В среднем - да. Первый год точно, а второй - в зависимости от того, какие будут бурения, но потери будут точно", - сказал он, отвечая на вопрос о потерях бюджета от введения НДД на пилотных проектах.

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