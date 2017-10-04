Минфин: потери бюджета от введения НДД в первые два года составят 20-30 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ежегодные потери бюджета от введения налога на добавленный доход (НДД) в первые два года составят 20-30 млрд рублей, сообщил журналистам на Российской энергетической неделе глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"В среднем - да. Первый год точно, а второй - в зависимости от того, какие будут бурения, но потери будут точно", - сказал он, отвечая на вопрос о потерях бюджета от введения НДД на пилотных проектах.