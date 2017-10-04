Реконструкция ветропарка под Калининградом завершится до конца года

КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Энергетики планируют завершить реконструкцию ветроэлектростанции мощностью 5,1 мегаватта в Калининградской области до конца года, работы в поселке Ушаково Гурьевского района, куда будет перенесена станция, должны начаться уже в конце октября, сообщила в среду пресс-служба компании "Янтарьэнерго".

"Янтарьэнерго" планирует начать монтаж оборудования для ветропарка в конце октября <...> Монтаж ветроустановок планируем завершить до конца этого года", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что ветропарк обеспечит электроэнергией часть объектов чемпионата мира, который пройдет в 2018 году в 11 городах России, в том числе в Калининграде.

Ветроэлектростанция будет состоять из трех установок башенного типа с лопастями вертикального вращения, работающих параллельно с внешней электрической сетью.

Мощность каждого ветрогенератора - 1,7 мегаватта, высота башни 75 метров, диаметр размаха лопастей - 71 метр. Минимальная скорость ветра, при которой начнется выработка энергии, - 2,3 м/с, максимальная - не ниже 28 м/с. Выдача электрической мощности будет обеспечиваться по сети 15 киловатт, сообщает пресс-служба "Янтарьэнерго".

В настоящее время проходящая реконструкцию ветроэлектростанция расположена в районе поселка Куликово Зеленоградского района. Она действует с 2002 года и состоит из 21 ветровой установки, завезенной из Дании. К настоящему времени, по данным "Янтарьэнерго", оборудование устарело, работают только 16 установок, которые обеспечивают 5,1 мегаватта энергии.

По оценкам специалистов, в Калининградской области возможно создание ветропарков общей мощностью до 300 мегаватт.