Минтранс: проблемные авиакомпании могут быть лишены права продавать билеты

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпании с неудовлетворительным финансовым состоянием могут быть лишены права на продажу билетов или лицензия компании может быть и вовсе отозвана. Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе заседания комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ.

"Должен быть действенный механизм, который будет следить за финансовым состоянием авиакомпаний, а в случае его ухудшения, немедленное включение соответствующих мер по приостановке лицензии, продаже билетов и иных мер внутриотраслевых, которые обеспечивают бесперебойную перевозку пассажиров в экстремальной ситуации", - подчеркнул Соколов.

Такое заявление глава Минтранса сделал на фоне ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", которая 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств.