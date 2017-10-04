РФПИ и Саудовская Аравия создадут совместные фонды на $2 млрд

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Саудовская Аравия создадут два совместных фонда на $2 млрд - технологический и энергетический.

В четверг, 5 октября, РФПИ объявит о создании энергетического фонда с Саудовской Аравией на $1 млрд, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы завтра объявим, будет подписание о создании фонда на $1 млрд. Саудовские инвесторы, включая Суверенный фонд и компанию Saudi Aramco (национальная нефтяная компания Саудовской Аравии), будут инвестировать в российский нефтесервисный сектор, соответственно, давать нашим компаниям инвестиции и контракты, чтобы они могли работать с крупнейшими саудовскими компаниями", - сказал Дмитриев.

Кроме того, в четверг РФПИ и Саудовская Аравия подпишут соглашение о создании технологического фонда на $1 млрд. "А еще подпишем на $1 млрд по технологическому фонду", - сообщил Дмитриев ТАСС.

Также стороны подпишут соглашение об инвестициях в крупную российскую инфраструктурную компанию, название которой Дмитриев не уточнил. Подписание состоится в ходе официального визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву. Сам визит Дмитриев назвал историческим событием. Он отметил, что РФПИ также активно сотрудничает с Бахрейном, ОАЭ и Кувейтом.