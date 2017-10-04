Путин: искусственный интеллект в ТЭК приведет к удешевлению энергоресурсов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что цифровизация топливно-энергетического комплекса и искусственный интеллект приведут к уменьшению стоимости энергоресурсов.

Выступая на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", глава государства сказал, что одной из ключевых тенденций развития топливно-энергетического комплекса станет "цифровизация энергетического комплекса". "Быстрая обработка колоссальных объемов информации и искусственный интеллект, внедрение умных энергосетей позволит системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе - существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери", - уверен Путин.

При этом он призвал учитывать предстоящее формирование новых энергетических рынков, в том числе в странах АТР, а также обострение межтопливной конкуренции. Путин отметил, что согласно статистике, до 2 млрд людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии.

"Несомненно, что в предстоящее десятилетие эта ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков, география и структура спроса на энергию прежде всего сместятся в сторону стран АТР", - сказал он. Вместе с тем, по его словам, "следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего, традиционных и новых источников энергии".

Путин отметил продолжающиеся в экспертном сообществе дискуссии о будущем мирового энергобаланса, "большинство сходятся в том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20-25 лет будут играть углеводороды, особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивает развитие атомной генерации".

Вместе с тем, по его словам, "следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего, традиционных и новых источников энергии".

По словам Путина, "очевидно, что общая картина новой энергетики изменится". Так, по оценкам экспертов, через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня, что связано с развитием мировой экономики, ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах.

Глава государства также обратил внимание, что сегодня практические все страны взяли курс на развитие "чистой" энергетики, в том числе возобновляемых источников, на которые приходится уже более половины всех вводимых в мире мощностей генерации. "К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23%, а в генерации электроэнергии, но без учета гидроэлектроэнергетики, - с нынешних 7 до 20%",- добавил Путин.

Но и традиционная энергетика, по словам Путина, также не будет стоять на месте. "Совершенствование технологий разведки и добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти и газа более доступными, в том числе это касается и энергетического потенциала Арктики", - добавил Путин.

Развитие технологий в энергетике

Путин заявил о планах сократить энергоемкость внутреннего валового продукта России к 2035 году в полтора раза. "Этому будет способствовать структурная перестройка экономики, а также снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих цифровых технологий, сокращение удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации", - добавил он.

Президент отметил, что в ближайшие десятилетия Россия в несколько раз увеличит выработку электроэнергии за счет возобновляемых источников. По словам главы государства, РФ применяет эффективные механизмы стимулирования инвестиций в возобновляемые источники, которые гарантируют доходность инвестора. При этом РФ не отказывается от развития чистой и безопасной атомной энергии: Росатом имеет в своем активе заявки на строительство 34 энергоблоков за рубежом.

Он также сказал, что на чистые источники энергии в РФ приходится 84% выработки, в 2035 году их доля увеличится до 90%. Глава государства напомнил, что как и все ведущие страны мира, Россия стремится к более чистой энергетике и добилась в этом немалых успехов.

"Отмечу, что уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых: более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии. Еще порядка 50% - на газ, применение которого позволяет существенно снизить выбросы и другое негативное влияние на экологию", - пояснил российский лидер.

Он подчеркнул, что именно поэтому Россия так смело взяла на себя обязательства по сокращению выбросов в рамках парижских соглашений по экологии. По словам Путина, за последние годы в России были созданы условия для серьезных вложений в развитие новых технологий, локализацию производства оборудования с высокой добавленной стоимостью. Все это позволило повысить конкурентоспособность отечественного ТЭК на мировом рынке. "Сегодня у нас модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, создаются мощные нефте и газохимические производства (Амурский и Тобольский кластер, Восточная нефтехимическая компания), - пояснил президент. - Большое внимание уделяется этому направлению и в регионах РФ".

Глава государства напомнил о проектах, продвигающих российскую продукцию на внешние рынки - "Северный поток - 2", "Турецкий поток", "Сила Сибири". "Подчеркну, все это - высокотехнологичные, современные проекты и что очень важно в них активно участвуют иностранные партнеры", - последнее обстоятельство, по словам Путина, говорят о конкурентоспособности российского ТЭК и его инвестиционной привлекательности.