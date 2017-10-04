Власти Кабардино-Балкарии создали интернет-сайт для инвесторов

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) создали для удобства инвесторов интернет-портал, где объединили информацию о природном богатстве республики, ее экономических показателях, инвестиционной привлекательности и о мерах поддержки бизнеса. Новым ресурсом интересуются не только представители России, но и зарубежные инвесторы, сообщили в среду ТАСС в министерстве экономического развития КБР.

"Новый сайт "Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики" создан для удобства инвесторов, они могут получить там всю интересующую их информацию, в том числе о действующих нормах законодательства, о мерах господдержки. Кроме того, сайт - это канал прямой связи, то есть любой инвестор может задать вопрос и в десятидневный срок получить на него ответ", - уточнили в министерстве.

В минэкономразвития КБР отметили, что "за первое время работы сайта к нему отмечается большой интерес". "Подключили функцию, которая отражает посетителей сайта, и были приятно удивлены. Сайт пользуется большим интересом, причем на него заходят не только жители нашей страны, но представители зарубежных стран. Их интересуют меры поддержки, материалы о самой республике, реализуемых инвестиционных проектах, в день около 30-50 посетителей", - пояснили в министерстве.

Для привлечения инвесторов в республике также действуют меры господдержки, налоговые преференции, принят закон о нулевой ставке по налогу для начинающих предпринимателей, которые работают по упрощенной системе. Кроме того, власти КБР одними из первых в России внедрили стандарт улучшения инвестиционной деятельности. При этом инвестиционные проекты сопровождает правительственная комиссия по принципу "одного окна".

По информации министерства, в республике планируют реализовать более 100 инвестиционных проектов в различных отраслях на общую сумму порядка 1,3 трлн рублей. Сейчас в КБР в стадии реализации 20 проектов, среди наиболее крупных - создание промышленного комплекса по производству чистых полимеров и розливу питьевой воды "Этана" стоимостью 985 млрд рублей. В 2016 году в республике было зарегистрировано 29 тыс. 677 предпринимателей.