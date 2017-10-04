Корпорация развития Дагестана объявила конкурс бизнесменов среди участников форума "Машук"

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Корпорация развития Дагестана с 5 октября начинает прием заявок для участия в конкурсе среди молодых предпринимателей - участников форума "Машук-2017". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе корпорации.

"В четверг, 5 октября, Корпорация развития Дагестана начинает прием заявок для участия в конкурсе на получение гранта от участников Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017", чьи проекты не прошли отбор в ходе самого форума. Прием заявок продлится до 5 ноября", - уточнила руководитель пресс-службы корпорации Сабина Алиева.

По ее словам, конкурс проводится "в целях развития бизнеса в среде молодых предпринимателей". "Три лучших индивидуальных проекта будут доработаны специалистами проектного управления Корпорации развития Дагестана и самими авторами. Победители получат 500, 400 и 300 тыс. рублей, согласно занятым местам", - пояснила Алиева.

По словам руководителя Корпорации развития Дагестана Эльбруса Гасанова, конкурс среди участников форума "проводится не случайно". "Как правило, для участия в таком мероприятии (форум "Машук" - прим. ТАСС) проекты тщательно готовятся, проходят проверку, а в данном случае они еще и ориентированы на Северо-Кавказский регион", - отметил он.

ОАО "Корпорация развития Дагестана" было создано летом 2013 года с целью развития инвестиционной среды за счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории республики.

Главными приоритетами корпорации, как сообщается на ее сайте, являются содействие реализации государственной программы, направленной на развитие Северо-Кавказского федерального округа и Дагестана, привлечение в регион инвестиций и создание новых рабочих мест.