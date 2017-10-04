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Путин намерен обсудить с королем Саудовской Аравии продление соглашения с ОПЕК+

Экономика и бизнес
4 октября, 14:12 дата обновления: 4 октября, 14:22 UTC+3

Президент отметил, что Россия находится в контакте с "ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен обсудить с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в ходе его официального визита в Россию вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти со странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Об этом глава российского государства заявил на панельной дискуссии в ходе Российской энергетической недели.

"Мы находимся с контакте с нашими ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Вот, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии совсем скоро в России. Тоже, безусловно будем говорить [о продлении соглашения с ОПЕК]", - сказал Путин.

Президент считает возможным продление соглашения с ОПЕК о сокращении добычи нефти, но необходимо исходить из ситуации на нефтяном рынке в марте 2018 года, когда завершится срок текущего соглашения.  "Я не исключаю, что мы можем и продлить", - сказал Путин.

При этом он отметил, что Россия готова продлить соглашение с ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, в случае, если стороны решат его продлить. 

"Вот когда мы решим, продлить или нет [соглашение о сокращение добычи нефти - прим. ТАСС], тогда мы и определим сроки, но в целом, если говорить о возможном продлении, то конечно, как минимум до конца 2018 года", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора панельной сессии о том, на какой срок Россия готова продлить соглашение.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти Визит короля Саудовской Аравии в Россию
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Путин, Владимир Владимирович Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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