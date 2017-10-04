Вологодские животноводы намерены сохранить объемы производства в условиях ЧС

ВОЛОГДА, 4 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Аграрии Вологодской области намерены сохранить поголовье скота и объемы производства животноводческой продукции, несмотря на сложные погодные условия, недобор урожая и введение в связи с этим режима ЧС на всей территории области. Об этом рассказали ТАСС представители местных властей и АПК региона.

"Банкротства предприятий, снижения поголовья скота мы не допустим. Наша задача сейчас - завершить заготовку кормов и уборку урожая, работы еще идут полным ходом. Сложная ситуация у нас по зерну, порядка 30 тыс. тонн недобор, получено 40 тыс. тонн, а в прошлом году на эту дату было 70 тыс. тонн. Зерно придется докупать, ведем переговоры с поставщиками из южных регионов России, где в этом году рекордный урожай зерна, и цены пока приемлемые", - рассказал ТАСС Сергей Жестянников, глава Вологодского района области - крупнейшей сельскохозяйственной территории, где сосредоточены все основные предприятия вологодского агропрома.

Он подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации для того и вводился, чтобы отследить ситуацию по каждому хозяйству, оказать помощь, где это необходимо. По его мнению, ситуация не скажется на продовольственной безопасности региона. В Вологодском районе активно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, чтобы аграрии смогли продать как можно больше полученной продукции, а население - сделать запасы.

Выводы сделаны

Урожайность овощей в этом году в полтора раза ниже прошлогодней - около 200 центнеров с га против прошлогодних 300 центнеров. Неплохой урожай картофеля получили те хозяйства, которые активно занимались сортовой работой, имели хороший семенной материал, говорит глава Вологодского района.

"Выводы для себя мы уже сделали - нужно активно работать с отечественными селекционными организациями, подбирать сорта, чтобы культуры и вызревали раньше, и были более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. И нужно заниматься землей - проводить ревизию сельхозземель, мелиорацию. Именно на мелиорированных землях получен хороший урожай даже при нынешних погодных условиях", - сказал Жестянников.

Как сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор области Олег Кувшинников, ущерб АПК Вологодского района оценивается в 80 млн рублей, в целом по области - в примерно 350 млн рублей. На данный момент предприятия кооперируются, чтобы успеть завершить кормозаготовку и уборочную кампанию.

"Банкротство хозяйствам не грозит. База вологодского АПК - молочное животноводство, а кормами хозяйства обеспечены. Что касается растениеводства, то весь Северо-Запад - это зона рискованного земледелия", - говорит Жестянников.

Паники нет, ситуация не критическая

По словам руководителя районного управления социально-экономического развития села Виктора Киселева, хозяйства принимают меры, чтобы не только не снизить поголовье, но и не уменьшить продуктивность. Поголовье даже удалось прирастить за лето примерно на 200 голов.

"Почти весь запас кормов сформирован, силоса даже с избытком, можем продать немного соседям. Правда, в ходе кормозаготовки все поля свои изрезали. Ситуация напряженная, но не критическая, паники среди руководителей хозяйств нет, ситуацию переживем и банкротства не допустим, но помочь аграриям надо будет", - говорит Киселев.

Программа-минимум выполнена, но себестоимость выросла

Как отметил Александр Казаков, руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "Присухонское", одного из ведущих хозяйств Вологодского района, программу-минимум по заготовке кормов в хозяйстве выполнили.

"Мы взяли в аренду более 800 га заброшенных сельхозземель в соседних районах и корма заготовили. Урожай еще убираем, четыре - пять дней потребуется на уборку зерновых, дней десять - на уборку кукурузы на корм скоту, вызреть она не успела. Мы еще с зерном, а вот в Сокольском, Тотемском районах зерна нет совсем, покупать придется. У них мелиорации не было", - рассказал руководитель хозяйства.

По его словам, себестоимость сельхозпродукции в нынешних погодных условиях получилась гораздо выше - слишком много тратится горючего, техника в полях вязнет. Окончательный результат этого сезона будет подсчитан зимой. Потери "Присухонского", по его предварительным подсчетам, составят порядка 15 млн рублей.

Недостающую продукцию завезут из других регионов

Как отмечал ранее заместитель губернатора Михаил Глазков, непогода создавала проблемы вологодским аграриям на протяжении всего лета: из-за холода и проливных дождей в низменных местах на полях стояла вода, культуры не вызрели, не могла зайти уборочная техника, а если и заходила, то оставляла такие глубокие колеи, что эти места придется пахать вновь и дополнительно тратить на это горючее.

Губернатор Кувшинников приводил на недавнем совещании такие цифры: урожай зерновых будет вдвое меньше от планируемого - 125 тыс. тонн, урожай картофеля - 155 тыс. тонн (60% от запланированного), овощей - не более 55 тыс. тонн (80% от запланированного). Глава области поручил заключить договоры о поставках продукции из других регионов страны, чтобы не допустить снижения поставок продукции в социальные учреждения и розничную сеть. Он подчеркнул, что происходящее не должно отразиться на продовольственном рынке области.

Вологодская область находится на 24-й позиции среди регионов РФ по объемам производства сельскохозяйственной продукции. Местные аграрии полностью покрывают потребности населения региона в молоке и молокопродуктах, яйце и картофеле. Производство молока превышает емкость внутреннего рынка в 1,6 раза, яйца - в 1,3 раза, картофеля - почти в два раза. Молочная продукция поставляется в Москву, Петербург, Московскую, Ленинградскую области и другие регионы России.