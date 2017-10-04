Horsch открыл цех сборки сельхозтехники под Липецком

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Немецкий концерн Horsch открыл цех сборки сельскохозяйственной техники в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Чаплыгинская" в Липецкой области, создано 150 рабочих мест, запланирован выпуск около 100 сельхозмашин в год, сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

"В ОЭЗ "Чаплыгинская" германский концерн Horsch открыл новый цех по сборке сельскохозяйственной техники, инвестиции [в проект] составили около 200 млн рублей. Культиваторы, дисковые бороны, комплексы для распашки, посева и химической обработки земли будут применяться в России и экспортироваться в Белоруссию, Азербайджан, Китай и другие страны Европы и Азии", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Horsch сотрудничает с регионом с 2010 года, за это время компания инвестировала в развитие бизнеса в Чаплыгинском районе около €15 млн.

Особая экономическая зона регионального уровня промышленно-производственного типа "Чаплыгинская" создана в Липецкой области в 2006 году на площади 430 га. В ней 12 резидентов - компаний легкой, химической, металлургической, машиностроительной промышленности с заявленным объемом инвестиций в 36 млрд рублей и планом по созданию порядка 3 тыс. рабочих мест. На данный момент в ОЭЗ освоено 2,3 млрд рублей, произведено продукции на 4,1 млрд рублей, выплачено 650 млн рублей налогов, в том числе в районный бюджет 89,9 млн рублей, создано более 350 новых рабочих мест.